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Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру

Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
02:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер Италии распорядился приостановить всю розничную торговлю, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на всей территории страны всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов, чтобы эффективнее сдерживать распространение коронавируса Covid-19.

"Мы приостанавливаем всю торговую деятельность, всю розничную торговлю за исключением аптек и продуктовых магазинов", - сказал он в ходе обращения к согражданам, которое транслировалось в фейсбуке.

Конте заверил сограждан, что дефицита продуктов питания не будет, и поэтому им нет смысла срочно делать запасы еды. Возможность заказывать доставку продуктов питания на дом сохраняется.

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По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских.

Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса. Кроме того, глава правительства призвал компании, базирующиеся в Италии, по возможности переводить сотрудников на работу из дома.

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Система общественного транспорта продолжит работу, равно как и почта, банки.

"Позитивные последствия этих мер мы увидим только через пару недель", - предупредил Конте.

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Италия, Пандемия, Коронавирус, Джузеппе Конте.
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