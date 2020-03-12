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Меры по сдерживанию коронавируса: куда обращаться, если ваш авиарейс отменили

Меры по сдерживанию коронавируса: куда обращаться, если ваш авиарейс отменили
00:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Кабмине рассказали, куда обращаться в случае отмены авиарейсов из-за коронавируса.

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, куда обращаться гражданам в случае отмены авиационных рейсов в рамках ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мире.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Мининфраструктуры инициирует временную приостановку авиасообщения с Итальянской республикой в связи с эпидемической ситуацией.

"Учитывая введение в Италии с 10 марта по всей стране жестких карантинных мер по борьбе с распространением острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в том числе в части ограничений на поездки, Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что авиакомпании оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции.

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждение или ограничение путешествий в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Контакты авиакомпаний и общая информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке размещена на сайте Госавиаслужбы https://avia.gov.ua/", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

11 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиасообщение с Италией в Украине временно отменено в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

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Италия, Мининфраструктуры, Кабмин, Коронавирус.
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