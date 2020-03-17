Новости мира:Канада отказывать во въезде людям, которые не являются гражданами Канады или постоянными резидентами.

Из-за коронавируса Канада закрывает границы для всех иностранцев, кроме американцев. Как сообщает CNBC, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, лица, которые будут иметь симптомы вирусного заболевания, даже не смогут попасть на борт самолетов, которые будут лететь в Канаду.

Трюдо добавил, что ограничение не коснется экипажей самолетов, дипломатов, членов ближайших семей канадских граждан и, в настоящее время, граждан США.

11 марта после возвращения из публичного выступления на лекции в Лондоне у жены премьер-министра Канады начали проявляться умеренные симптомы, похожие на грипп, в том числе невысокая температура.

12 марта стало известно, что она самоизолировалась дома в ожидании результатов тестов.

13 марта у нее подтвердили коронавирусную инфекцию и изолировали.

Сам Трюдо чувствовал себя хорошо, симптомы заболевания у него отсутствуют. Премьер решил самоизолироваться на 14 дней и выполнять свои обязанности из дома.