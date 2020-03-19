Коронавирус в Канаде: власти трех провинций объявили режим чрезвычайного положения

Новости мира:В Канаде еще три провинции объявили чрезвычайное положение.

В канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия и Остров Принца Эдварда объявили чрезвычайное положение из-за распространения Covid-19.

Вместе с этим решением власти провинций ввели дальнейшие ограничительные меры на подотчетных территориях.

Так, премьер-министр Альберты Джейсон Кенни приказал всем барам, ночным клубам и казино на территории провинции закрыться немедленно. Ресторанам и кафе пока разрешается работать, но с количеством посетителей не более 50% от максимальной. Под запрет попали и все мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек, в том числе похороны. Бассейны, спортзалы, библиотеки, галереи и многие другие развлекательные и образовательные учреждения прекратили свою работу еще раньше.

Подобные ограничительные меры ввели и в Британской Колумбии, на территории которой зафиксировано большинство канадских смертельных случаев, связанных с Covid-19. Все жители провинции, которые возвращаются домой из-за границы, также должны самоизолироваться на две недели.

В наименьшей канадской провинции Остров Принца Эдварда доступ общественности в правительственные здания был закрыт. В провинции также временно прекратили заседание Верховный и Апелляционный суды, хотя региональные суды продолжают работать.

Ранее на этой неделе чрезвычайное положение объявили в двух других канадских провинциях: Онтарио и Квебек. Впрочем, премьер-министр Канады выразил сомнение в целесообразности введения чрезвычайного положения на федеральном уровне.

По состоянию на утро среды, 18 марта, в Канаде были зарегистрированы 569 случаев заражения коронавирусам и 8 смертей от недуга.

Напомним: