Коронавирус: Израиль ограничивает въезд для иностранцев

Власти Израиля объявили, что со среды закрывают въезд в страну почти для всех категорий иностранцев, сообщает издание "Таймс оф Израэл".
"После получения рекомендации министерства здравоохранения было решено, что, начиная с сегодняшнего дня, въезд иностранцев, кто не имеет гражданства Израиля или постоянного вида на жительства, дозволен не будет", - говорится в заявлении Управления по вопросам населения и миграции Израиля.
Ограничительные меры коснутся и тех иностранцев, кто мог бы отправиться в самоизоляцию по прибытии в Израиль.
В то же время исключение из мер предусмотрено для тех иностранцев, в "центре жизни которых - Израиль", отмечается в заявлении.
"Таймс оф Израэл" напоминает, что в среду Израиль закрыл пограничные переходы на границах с Египтом и Иорданией.
Также накануне власти предписали гражданам оставаться дома, если только им не приходится идти на работу, закупаться необходимыми товарами или по другим важным причинам. Было запрещено собираться в группы больше 10 человек. Ограничения также коснулись работы общественного транспорта.
Издание напоминает, что в Израиле зафиксированы 433 случая заболевания коронавирусом, летальных исходов пока нет.
Напомним:
По состоянию на 1:00 по киевскому времени четверга в мире насчитывалось 206 тыс. 226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8,764 тыс., поправились более 82 тыс. человек
В Украине 18 марта зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных.
В течение минувших суток в Бельгии зарегистрировано 109 новых случаев Covid-19, общее количество инфицированных возросло до 1243 человек.
Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции.
В Молдове 18 марта сообщили о первой смерти от коронавирусной болезни COVID-19.
В Гонконге умерла первая госпитализированная с коронавирусом собака