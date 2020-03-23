SkyUp заберет оставшихся украинцев с Вены

Новости Бизнеса:Украинский лоукостер осуществит во вторник еще один рейс Вена-Киев.

Авиакомпания SkyUp осуществит 24 марта еще один специальный рейс Вена-Киев.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Неожиданно хорошие новости! 24.03 днем будет еще один эвакуационный рейс SkyUp Вена-Киев. Следите за сайтом компании", - говорится в сообщении.

Посол призвал всех украинских граждан, в частности тех, у кого истекает разрешенный срок пребывания в Австрии, воспользоваться этим последним рейсом.

"Призываем граждан, в частности тех, кто не воспользовался четырьмя рейсами на прошлой неделе, а также тех, у кого истекает разрешенный срок пребывания: не пропустите этот рейс!" - написал Щерба.

Отдельно дипломат обратился к гражданину, который не попал на прошлый рейс из-за сильного алкогольного опьянения: "Вселенная дарит Вам еще один шанс. Верим в Вас!".

Ранее с помощью посольства Украины в Австрии домой вернулись 527 украинских граждан, которые вынужденно застряли на территории республики из-за связанных с пандемией коронавируса ограничениях. Всего было осуществлено 4 авиарейса, один из которых - президентский самолет. Кроме того, при содействии украинских дипломатов был создан транзитный коридор в Украину из Австрии по территории Венгрии для выезда на личном транспорте.