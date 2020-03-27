Президент МАУ: Возврат денег за отмененные рейсы возможен

Новости Бизнеса:Евгений Дыхне прокомментировал сложившуюся ситуацию с карантином в Украине.

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) пока не будет возвращать деньги за отмененные рейсы. Вместо этого компания предлагает без штрафов перенести перелет на другие даты либо электронные ваучеры на перелет в течении года.

Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью для Лига.Бизнес.

"Возврат денег возможен в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, будем способны обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант", - сказал Дыхне.

Он добавил, что сейчас компания предлагает два варианта компенсации за отмененный рейс.

Первый - перенос перелета на любую будущую дату в течение года без штрафов за внесение изменений.

Второй - электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы, который следует предьявить для покупки билетов на рейс МАУ в течении года.

"Пассажирам нужно понимать, что наши с ними взаимоотношения, которые были построены по договору перевозки, на сегодняшний день не релевантны. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, которые от нас не зависят", - подчеркнул Дыхне.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.

14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.