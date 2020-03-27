Скачать
Пятница, 27.03.2020
Коронавирусом заболел начальник полиции Киева Крищенко
У начальника полиции Киева Крищенко коронавирус
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Президент МАУ: Возврат денег за отмененные рейсы возможен

Президент МАУ: Возврат денег за отмененные рейсы возможен
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Евгений Дыхне прокомментировал сложившуюся ситуацию с карантином в Украине.

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) пока не будет возвращать деньги за отмененные рейсы. Вместо этого компания предлагает без штрафов перенести перелет на другие даты либо электронные ваучеры на перелет в течении года.

Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью для Лига.Бизнес.

"Возврат денег возможен в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, будем способны обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант", - сказал Дыхне.

В МИД рассказали, сколько украинцев ждут эвакуации из-за границы

Он добавил, что сейчас компания предлагает два варианта компенсации за отмененный рейс.

  • Первый - перенос перелета на любую будущую дату в течение года без штрафов за внесение изменений.

  • Второй - электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы, который следует предьявить для покупки билетов на рейс МАУ в течении года.

"Пассажирам нужно понимать, что наши с ними взаимоотношения, которые были построены по договору перевозки, на сегодняшний день не релевантны. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, которые от нас не зависят", - подчеркнул Дыхне.

Карантин в Украине: МАУ вводит спецрейсы для возвращения украинцев домой

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.

14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МАУ, Авиакомпания, Карантин, Евгений Дыхне, Украинская авиакомпания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь