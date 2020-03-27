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Укранфте грозит остановка производства

Укранфте грозит остановка производства
15:42 Сегодня Телеграф ubr.ua Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Компания обратилась к правительству с просьбой не платить налоги до конца года.

"Укрнафта" пострадала от коронавируса и обвала цен на нефть в мире.

Об этом сказано в письме исполняющего обязанности председателя правления компании Олега Геза, которое приводится на сайте компании.

Сообщается, что из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий компания ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на 15-20%. В то же время цена на российскую нефть Urals упала до $19-23 за баррель, что существенно ниже уровня себестоимости украинской нефти с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

Компания накопила 420 тыс. тонн нефти и конденсата, которые не смогла продать на аукционах из-за неоправданно высоких стартовых цен, которые устанавливает государство, вследствие чего покупатели отказываются покупать сырье. При этом за эти объемы непроданной нефти уже уплачены рентные платежи по ценам выше текущих, и продажа их по нынешним низким ценам приведет к прямым финансовым потерям.

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Подчеркивается, что производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, и компании грозит финансовый коллапс и остановка производства.

Чтобы этого избежать, "Укрнафта" предлагает правительству ввести для нефтегазодобывающих компаний "налоговые каникулы" до конца года или снизить ставку ренты с 31% до 6%. В противном случае компания предлагает правительству обязать "Нафтогаз" выкупить у нее сырье по цене несостоявшихся аукционов, как это и предусматривает закон "О нефти и газе", который "Нафтогаз" систематически нарушает.

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Производство, Компания, Укранфта, Олег Гез.
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