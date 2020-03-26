Скачать
Четверг, 26.03.2020
В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Карантин в Украине: Укргазбанк минимизирует персональное посещение клиентов

Карантин в Украине: Укргазбанк минимизирует персональное посещение клиентов
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине в Укгазбанке приняли решение снизить персональное посещение в отделениях.

В условиях карантина главной задачей государственного Укргазбанка является обслуживание украинцев без необходимости персонального посещения банковских отделений.

Для этого Укргазбанк не будет блокировать карточки клиентов, срок действия которых закончится в течение ближайшего времени и продолжит период их использования на следующие три месяца (+90 дней), сообщает пресс-служба банка. 

"Нам как государственному банку очень важно, чтобы наши клиенты во время карантина получали услуги без задержек и проблем, а главное - не выходя из дома. Особенно это касается пенсионеров и клиентов, которым начисляются пенсионные и социальные выплаты на наши банковские карточки. Поэтому уже совсем скоро, даже в случае окончания срока действия карты, средства на ней будут доступны для снятия в нашей банкоматной сети еще в течение следующих трех месяцев. А если клиент все же закажет новую карточку, она будет доставлена ему прямо домой. Поэтому необходимости приходить в отделение банка для получения новой карты не будет", - отметил председатель правления Кирилл Шевченко.

Собственный препарат против COVID-19: Украинские ученые поделились результатами тестирования

Укргазбанк будет заблаговременно информировать держателей его карточек о приближении срока окончания их действия и, по заявкам клиентов, выпускать новые карты, которые сразу будут активированными и доступными для использования в мобильном приложении "Экобанк онлайн". Поэтому, активировав в смартфоне сервисы бесконтактной оплаты - Google Pay и Apple Pay, новыми картами клиенты смогут пользоваться уже сразу для мгновенных расчетов. Новая карта будет доставлена курьером в удобное для клиента время и место. Услуга буде доступна клиентам банка уже с 1 апреля 2020 года.

Минимизация круга социальных контактов во время карантина максимально эффективной мерой в противодействии распространения вируса. Но это не значит, что наши пользователи должны быть ограничены в доступе к привычным для них банковским услугам и, особенно, собственным средствам на счетах. Государственный Укргазбанк и в дальнейшем будет оперативно разрабатывать меры, которые позволят клиентам получать весь спектр финансовых услуг без визитов в отделения банка.

Сейчас самым безопасным способом пользования продуктами и сервисами Укргазбанка является его дистанционные сервисы - мобильное приложение "Экобанк онлайн", контакт-центр и Клиент интернет-банкинг для юридических лиц.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Банк, Укргазбанк, Коронавирус, Каранин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Кабмин снял часть ограничений на время карантина: кому разрешили работать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Погода на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь