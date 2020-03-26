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Собственный препарат против COVID-19: Украинские ученые поделились результатами тестирования

Собственный препарат против COVID-19: Украинские ученые поделились результатами тестирования
15:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине ученые протестировали украинский препарат против коронавируса и поделились результатами.

Украинские ученые рассказали о результатах исследований Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", которые показали способность действующего вещества украинского производства влиять на коронавирус. Об этом они рассказали во время пресс-конференции.

Так, на днях в Институте завершился один из этапов исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы.

Директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины Виктория Задорожная отметила, что исследовался препарат "Протефлазид" - лекарственное средство, зарегистрированное в Украине еще с конца 90-х годов, а его исследования в Институте начались еще в начала 90-х.

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"Это препарат растительного происхождения ... Были доказаны - и экспериментально, и затем в нашей клинике - его положительное действие в отношении вирусных инфекций. В начале 2000-х годов была показана его эффективность против гепатита В, затем - против герпесвирусных инфекций, и в нашей клинике этот препарат успешно применяется сейчас для лечения персистентных инфекций", - рассказала она.

В то же время, сообщила Задорожная, к ним обратились представители предприятия, выпускающего "Протефлазид", с предложением провести исследования на модели коронавируса.

"В Украине сегодня коронавируса SARS-2 нет и работать с ним, самим этим вирусом, очень опасно ... Поэтому проводились исследования на модели коронавируса гастроэнтерита свиней", - пояснила директор Института.

Да, добавила она, это также коронавирус, но другой. "И в нем мы получили очень перспективные результаты: на культуре клеток титула вирус был снижен в несколько тысяч раз, что позволяет думать, что и в естественных условиях, то есть при лечении или профилактике болезней, связанных с коронавирусом, он тоже может быть эффективным", - заявила Задорожная.

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В то же время, отметила она, ученые не могут утверждать, что он будет 100% эффективным против того коронавируса, который сейчас царит в мире.

"Но во всем мире еще нет ни одного лекарственного средства, где была бы доказана его действительно доказательная эффективность в лечении или профилактике этой болезни", - сказала директор Института и добавила, что все страны испытывают для лечения имеющиеся у них препараты.

Так, действие действующих веществ изучалось по нескольким направлениям - методом компьютерного моделирования, молекулярный (докинг) непосредственно с компьютерной моделью коронавируса 2019-nCoV, молекулярного, а также тестированием действия на двух культурах клеток, зараженных коронавирусами, "родственными" с 2019- nCoV.

Исследования, в частности, показывают, что действующее вещество продемонстрировало эффективное подавление репликации коронавирусов в культурах клеток. Также отмечается, что указанная действующее вещество существенно снижает процент апоптотических клеток по сравнению с клетками, инфицированными вирусом, практически более чем в 2 раза, чем спасает половину клеток, пораженных вирусом, от гибели. То есть, речь идет о большой вероятности, что исследуемое действующее вещество будет способно тормозить размножение коронавирусов в организме.

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Заместитель генерального директора компании "Экофарм", доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины Александр Гриневич отметил: "Мои коллеги нашли модель китайского коронавируса, компьютерную модель этого вируса, и, используя метод докинга, показали, что действующее вещество нашего препарата надежно, красиво взаимодействует с одним из жизненно важных центров модели этого вируса. Таким образом, блокирует его".

Так, был сделан вывод, что "существуют теоретические предпосылки того, что наш препарат может быть активен и в культурах клеток". "Есть и действие на модели коронавируса, и есть воздействие на культурах клеток. Таким образом, это теоретическая основа того, что наш препарат, возможно, будет действовать", - сказал Гриневич.

Заведующий лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Светлана Рыбалко отметила, что результаты исследований на коронавирусе свиней, вероятно, будут достоверны и при испытаниях на актуальном коронавирусе.

Также заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации Института Громашевского, доктор медицинских наук, врач-анестезиолог высшей категории Сергей Борщев подчеркнул: "Речь ни в коем случае не идет о панацее и лекарстве с доказанным действием против коронавируса. Потому что таких лекарств в настоящее время в мире не существует. Все рекомендации, предоставленные нам коллегами из Китая, Испании, Италии, Соединенных Штатов, - все эти рекомендации основываются только на, скажем так, выводах, которые сделали для себя лично какие-то эксперты, которые имеют с этим дело". 

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По его словам, некоторые препараты, о которых говорится в рекомендациях, в частности, китайских медиков, при проверке не показали своих свойств.

"У нас есть в наличии препарат, который по предварительным данным нашим ... Те больные , которые его принимали, достоверно реже болели, реже были обострения как герпесвирусной инфекции, так и достоверно реже болели любыми респираторными инфекциями", - сказал Борщев.

Он отметил, что исследования показали, то, что препарат обладает профилактическим действием на вирусы, – "сомнения у нас не вызывает". В то же время, есть "определенные разногласия" по лечебных его действиях.

"Если у больного действительно тяжелое состояние и возникла пневмония, не только пневмония, но и обусловленнаяя дистресс-синдромом, то, к сожалению, любые противовирусные препараты, которые применяются в мире, ... в этой ситуации не помогут", - отметил Борщев.

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Он добавил, что нет никаких публикаций о серьезных побочных действиях исследуемого препарата. Он применяется и в педиатрии.

В свою очередь, президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор Виталий Цимбалюк отметил, что на основе изучения этого препарата написано 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций.

"В том числе, и использование в комплексном лечении детей с дистресс-синдромом. Особенно, у новорожденных. И все они показали высокую эффективность. Особенно, при этих различных вирусных заболеваниях, таких как герпесы разнообразны, гепатиты, Эпштейн-Барр ... Есть доказанная реальная эффективность этого препарата", - сказал он.

Цимбалюк добавил, что возникает вопрос, насколько он будет эффективным при коронавирусе. "Я думаю, что он так же, как на другие вирусы действует, он точно будет действовать и на коронавирус", - отметил президент НАМНУ.

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Кроме того, учредитель и президент фармацевтической компании "Экофарм" Анатолий Новик отметил, что их предприятие может выпустить "1 млн 200 тысяч доз на 30 миллионов необходимых".

"Его сегодня на рынке нет, в аптеках вы его не найдете", - сказал он и призвал власти обратить внимание на этот вопрос.

В то же время, Новик заметил, что они готовы бесплатно предоставить этот препарат для обеспечения госпиталей и врачей. Однако, по его словам, если к предприятию обратится другое государство за гуманитарной помощью, то они предоставят эти лекарства им.

"Мы на английском языке дали перевод и отправили в некоторые страны европейские, в посольства. Если посольство любое какое первое отреагирует раньше чем наша власть, я гарантирую, что я обеспечу: Щвейцария так Щвейцария, немцы так немцы - разверну все, что у меня есть на складе, и дам гуманитарную помощь", - сказал Новик.

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Украина, Вакцина, Исследование, Ученые, Коронавирус.
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