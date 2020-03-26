Долги по коммуналке: Правительство заявило о невозможности выселения граждан из жилья

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что при имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан не могут выселить из жилья, но призвал украинцев вовремя их оплачивать для стабильной работы отрасли.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.
"Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, запрещено", – цитирует пресс-служба Чернышева.
По его словам, за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг также нельзя выселять. Но своевременная оплата услуг позволяет отрасли продолжать бесперебойное предоставление услуг украинцам. В условиях карантина министр считает наиболее оптимальным способом оплаты – онлайн.
"Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно", - подчеркнул министр.
Чернышев отметил, что на сегодня все предприятия, организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме. А также пояснил, что введение карантина или чрезвычайной ситуации не означает частичное отключение централизованного водоснабжения в населенных пунктах Украины.
"Действующим законодательством четко определено, что услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу предоставляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведение ремонтных и профилактических работ или ликвидации последствий аварии. Сейчас предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в регионах и г. Киеве работают в штатном режиме", - сказал он
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.