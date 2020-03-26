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Долги по коммуналке: Правительство заявило о невозможности выселения граждан из жилья

Долги по коммуналке: Правительство заявило о невозможности выселения граждан из жилья
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В павительстве заявили, что не будут выселять граждан за неоплату коммуналки и долги из жилья.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что при имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан не могут выселить из жилья, но призвал украинцев вовремя их оплачивать для стабильной работы отрасли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

"Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, запрещено", – цитирует пресс-служба Чернышева.

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По его словам, за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг также нельзя выселять. Но своевременная оплата услуг позволяет отрасли продолжать бесперебойное предоставление услуг украинцам. В условиях карантина министр считает наиболее оптимальным способом оплаты – онлайн.

"Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно", - подчеркнул министр.

Чернышев отметил, что на сегодня все предприятия, организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме. А также пояснил, что введение карантина или чрезвычайной ситуации не означает частичное отключение централизованного водоснабжения в населенных пунктах Украины.

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"Действующим законодательством четко определено, что услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу предоставляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведение ремонтных и профилактических работ или ликвидации последствий аварии. Сейчас предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в регионах и г. Киеве работают в штатном режиме", - сказал он

Напомним: 

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Украина, ВРУ, Карантин, Коммуналка, Коронавирус.
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