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Заседание Рады на стадионе: Разумков отметил несколько возможных вариантов

Заседание Рады на стадионе: Разумков отметил несколько возможных вариантов
13:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине есть несколько возможных мест для проведения следующего заседания ВР.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины будет проведено вскоре, как только будут готовы все законопроекты, которые необходимо принять для противодействия распространению коронавируса.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сказал в комментарии телеканалу "Рада" после совещания с участием премьер-министра Украины, представителей правительства, руководства парламента, фракций.

Разумков отметил, что на совещании "не было политики, а есть понимание ответственности парламента перед теми вызовами, которые стоят сегодня перед всей страной, к сожалению, не только страной, но и всем миром".

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"Мы начинаем работать, более тщательно готовясь к внеочередному заседанию ВР. Оно состоится в скором времени, как только будут готовы все законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании, связанные с борьбой и противодействием коронавирусу", - заявил председатель парламента.

На вопрос, обсуждались ли условия о месте проведения заседания, потому что депутаты боятся собираться в сессионном зале, Разумков ответил: "Я уверен, что это произойдет нормально.

Мы подготовимся, у нас есть несколько вариантов проведения такого заседания".

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Он отметил, что среди этих вариантов возможно и проведение внеочередного заседания на стадионе.

Председатель ВР также заявил, что будет создан Антикризисный штаб во главе с премьер-министром.

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Украина, ВРУ, Рада, Карантин, Коронавирус.
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