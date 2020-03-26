Кабмин снял часть ограничений на время карантина: кому разрешили работать

Новости Бизнеса:Кабинет министров расширил перечень видов деятельности, ведение которых разрешено во время карантина.

Кабинет министров на заседании 25 марта внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", которые снимают введенный на время карантина запрет определенных видов деятельности.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 марта.

"Так, на период карантина снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности. Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд", - сказано в сообщении.

Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, которые осуществляются предприятиями для производственных нужд, сообщили в пресс-службе.

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним: