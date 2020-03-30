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Понедельник, 30.03.2020
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Укрспирт займется изготовлением антисептиков

Укрспирт займется изготовлением антисептиков
18:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: коллаж

Новости Бизнеса:Нардепы на заседанее решили разрешить "Укрспирту" производить дезинфицирующее средство.

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019 (№3275), который, среди прочего, позволил изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Согласно сообщению "Укрспирта" в понедельник, под эти цели будут работать дополнительные заводы компании.

"Сегодня депутаты проголосовали за изменения в законодательство, которые позволяют заложить цену на спирт без акциза в производство дезинфицирующего средства для антисептиков", - отметили в компании.

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До 30 апреля "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов.

"Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", - цитирует пресс-служба госпредприятия и.о. председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность - более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

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Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

"Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП упало на 5% - до 5,9 млн дал.

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Верховная Рада, Вирус, Укрспирт, Пандемия, Коронавирус, Антисептик, Covid-19.
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