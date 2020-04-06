В Укрспирте поделились, насколько успешно происходит реализация сырья для антисептиков

Новости Бизнеса:И.о. председателя "Укрспирта" рассказал, как продвигается процесс изготовления дезинфицирующего средства.

ГП "Укрспирт" реализовало украинским предприятиям около 300 тыс. литров дезинфицирующего средства для производства антисептиков.

Об этом заявил и.о. председателя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".

"За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", — отметил Блескун.

По его словам, поставки сырья для антисептиков происходят 7 дней в неделю. Также Блескун напомнил, что акциз на спирт для изготовления дезинфицирующего средства было отменен.

30 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт". За этот законопроект проголосовали 312 депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который был принят на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта 2020 года.

В частности, документ позволяет до 30 апреля изготовлять на заводах ГП "Укрспирт" дезинфицирующие средства, устанавливает нулевой акциз на спирт для дезинфекторов.

Также, согласно этому закону, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 освобождаются от уплаты НДС.

В свою очередь, "Укрспирт" в работу дополнительно запустил 4 завода. В общем сейчас работают 14 заводов концерна.