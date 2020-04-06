Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля

В Укрспирте поделились, насколько успешно происходит реализация сырья для антисептиков

В Укрспирте поделились, насколько успешно происходит реализация сырья для антисептиков
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:И.о. председателя "Укрспирта" рассказал, как продвигается процесс изготовления дезинфицирующего средства.

ГП "Укрспирт" реализовало украинским предприятиям около 300 тыс. литров дезинфицирующего средства для производства антисептиков.

Об этом заявил и.о. председателя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".

"За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", — отметил Блескун.

Главный санврач страны показал, как правильно мыть руки антисептиком (Видео)

По его словам, поставки сырья для антисептиков происходят 7 дней в неделю. Также Блескун напомнил, что акциз на спирт для изготовления дезинфицирующего средства было отменен.

30 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт". За этот законопроект проголосовали 312 депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который был принят на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта 2020 года.

Выведение спиртовой отрасли из тени - неизбежно: Верланов

В частности, документ позволяет до 30 апреля изготовлять на заводах ГП "Укрспирт" дезинфицирующие средства, устанавливает нулевой акциз на спирт для дезинфекторов.

Также, согласно этому закону, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 освобождаются от уплаты НДС.

В свою очередь, "Укрспирт" в работу дополнительно запустил 4 завода. В общем сейчас работают 14 заводов концерна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрспирт, Антисептик, Сергей Блескун, Дезинфицирующее средство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
03 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь