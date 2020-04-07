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4G-связь: Нацкомиссия аннулировала лицензии выданные "Интертелекому"

4G-связь: Нацкомиссия аннулировала лицензии выданные "Интертелекому"
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине НКРСИ аннулировали лицензии на 4G-связь для мобильной компании "Интертелеком".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на своем заседании 7 апреля приняла решение аннулировать разрешения телекоммуникационной компании "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") на эксплуатацию радиоэлектронных средств (специальной телекоммуникационной инфраструктуры) для запуска 4G-связи.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Также на своем заседании НКРСИ приняла решения о выдаче интернет-провайдеру "Датагруп" лицензии на дополнительную полосу радиочастот для спутниковой связи в Харьковской и Полтавской областях; об аннулировании лицензии телекоммуникационной компании "ПЭП-КОМПАНИ" на пользование радиочастотным ресурсом Украины для широкополосного радиодоступа на территории Одесской области.

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Также комиссия решила отменить лицензию компании "УКРКОМ" на пользование радиочастотным ресурсом Украины для широкополосного радиодоступа на территории города Киев и Киевской области.

1 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), забрала лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") в связи с неуплатой ее стоимости. В частности, компания должна была уплатить 193,6 миллиона гривень в государственный бюджет до 1 апреля, но не сделала этого до определенной комиссией даты.

По информации Министерства цифровой трансформации, "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") обжалует в суде данное решение комиссии.

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Украина, Лицензии, Связь, Карантин, НКРСИ, Коронавирус.
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