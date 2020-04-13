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Количество полетов в украинском небе уменьшилось на 96%

Количество полетов в украинском небе уменьшилось на 96%
13:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:За последнюю неделю марта количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилось на 96%.

Трафик в воздушном пространстве Украины в марте упал на 37,5% по сравнению мартом 2019 года, сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") в Facebook в понедельник.

При этом количество полетов в воздушном пространстве страны за третью неделю марта снизилось на 86,2%, а за последнюю неделю - на 96%.

Всего в марте 2020 года "Украэрорух" обслужил 13,323 тыс. полетов, из которых 1443 - внутренние (сокращение количества на 44,9% по сравнению с мартом-2019, 6653 - международные (сокращение количества на 41,1%) и 5227 - транзитные (сокращение количества на 29, 5%).

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"Общий объем сокращения воздушного трафика в месяц составляет 37,5% по сравнению с показателем марта 2019 года. Однако следует понимать, что этот процент учитывает незначительное уменьшение объемов воздушного движения в первой половине месяца и стремительную динамику его снижения во второй половине", - отмечают в "Украэрорухе".

Согласно его сообщению, в воздушном пространстве Украины с 17 марта 2020 года наблюдается резкое снижение интенсивности полетов в связи с закрытием пунктов пропуска через государственную границу для осуществления регулярного пассажирского авиасообщения из-за угрозы распространения заболеваемости COVID-19.

Мировая динамика объемов воздушного движения, в частности в европейском регионе, также продолжает снижаться вследствие запрета авиасообщения во многих странах из-за мер противодействия COVID-19.

"Согласно обнародованным Международной ассоциацией воздушного транспорта прогнозным данным, учитывающим планы авиакомпаний, по оптимистическому сценарию, частичное восстановление факторов полноценной загрузки рейсов ожидается на конец года", - отметили в "Украэрорухе".

При этом объемы падения рынка авиаперевозок в Европейском регионе ожидаются наибольшими.

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Украэрорух, Самолет, Авиасообщения, Covid-19.
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