Иран отложил расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ из-за коронавируса

Новости Украины:Иран отложил расшифровку черных ящиков сбитого в Тегеране самолета МАУ из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как передает "Немецкая волна", черные ящики сбитого украинского "Боинга" нужно расшифровывать в присутствии экспертов нескольких стран. Но ограничительные меры из-за пандемии не позволяют им прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что несколько дней назад Иран обратился к странам, которые привлечены к расследованию, с запросом, когда к ним смогут прибыть квалифицированные эксперты для помощи в расшифровке черных ящиков.

В ответ Канада и еще несколько стран попросили Иран отложить расшифровку черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ, поскольку их эксперты не могут приехать в страну из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, самолет "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.