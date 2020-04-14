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Набсовет "Укрзализныци" увольняет Марчека

Набсовет "Укрзализныци" увольняет Марчека
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления.

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение рекомендовать Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека с должности и.о. председателя правления компании, сообщается на сайте "Укрзализныци" во вторник.

"Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров. Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от исполнения обязанностей члена правления, ответственного за человеческие ресурсы", - отмечено в сообщении "Укрзализныци".

При этом в компании подчеркнули, что набсовет и правление продолжат принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и состоятельности "Укрзализныци".

"Создается впечатление, что имела место дезинформация": врио "УЗ" ответил на критику Криклия

Как сообщалось, временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Марчек в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

В начале апреля, по информации источника "Интерфакс-Украина" на ж/д рынке, наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании. Решение о назначении должен утвердить Кабинет министров.

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы компании, от руководства компанией.

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Укрзализныця, Набсовет "Укрзализныци", Желько Марчек.
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