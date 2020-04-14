"Создается впечатление, что имела место дезинформация": врио "УЗ" ответил на критику Криклия

Новости Бизнеса:Марчек считает, что Криклия дезинформировали относительно управленческих решений правления "Укрзализныци".

Временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для "Радио Свобода" и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, он подчеркнул, что ситуация с необходимостью продажи непрофильных активов "Укрзализныцей" уже решена компанией и на данный момент ожидает последующих шагов со стороны министерства.

"Мы очень активно работали по данному вопросу в течение 2019 года и обнаружили, в частности, существенные недостатки в нормативном поле. "Укрзализныця" на 100% готова к продаже непрофильного имущества: составлен первоначальный перечень учреждений и разработаны соответствующей алгоритм для их реализации. Но без изменений, а именно в постановление Кабмина №1054 (от 22 ноября 2017 года – ред.) о порядке распоряжения имуществом общества, у нас нет возможности это сделать эффективно и быстро", - подчеркнул он.

По словам Марчека, специалисты "Укрзализныци" уже предоставили предложения относительно необходимых изменений, и они находятся на рассмотрении Мининфраструктуры с 20 февраля.

"По реструктуризации кредитной задолженности, в "Укрзализныце" разработана соответствующая программа действий. В частности, уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономлены средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - подчеркнул он.

Врио главы "Укрзализныци" отметил, что оптимизация деятельности компании также ведется по ранее утвержденному плану.

"Согласно принятой в 2019 году Стратегией "Укрзализныци" на 2019-2023 годы, ведется плановая работа по формированию четырех функциональных вертикалей: вертикали грузовых перевозок и логистики, вертикали пассажирских перевозок, вертикали инфраструктуры и вертикали производства и сервиса", - отметил он.

Марчек также заявил, что всегда готов предметно комментировать результаты деятельности "Укрзализныци" и все связанные вопросы.

"Но мы должны общаться, основываясь на фактах. Официально мы не получали никаких дополнительных запросов по указанным вопросам", - подчеркнул он.

Что произошло:

Ранее, в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры заявил, что тот "не оправдал надежд". В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

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