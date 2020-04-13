В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах

Новости Бизнеса:За І квартал Укроборонпром сэкономил на закупках более 180 миллионов.

По итогам первого квартала предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" осуществили закупки через систему ProZorro на общую сумму 1,61 млрд гривень, при этом экономия благодаря открытым торгам составила 183,09 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Так, по результатам первого квартала 2020 года предприятия "Укроборонпрома" "ворвались" в ТОП-3 заказчиков по количеству объявленных конкурентных торгов – мы запустили более 5000 конкурентных процедур на общую сумму 1,61 млрд грн, что помогло нам сэкономить 183,09 млн. грн", – цитирует пресс-служба директора по закупкам Укроборонпрома Надежду Бегун.

Как отмечается, наибольшую экономию удалось достичь благодаря двум централизованным закупкам природного газа и электроэнергии для предприятий-участников "Укроборонпрома". Первые процедуры на поставку энергоносителей принесли около 60 млн грн экономии в 2020 году, по сравнению с ценами, по которым предприятия закупали энергоносители ранее.

На очереди - внедрение централизованного отбора поставщиков в других системных закупках, в которых существует потребность у предприятий Концерна.

В Укроборонпроме назвали ТОП-5 категорий в закупках предприятий Концерна. В частности, речь идет о таких группах товаров: оборудование, запасные части для летательных аппаратов – осуществлено закупок на 218,9 млн грн; металлообрабатывающие станки, оборудование и принадлежности к ним – 169,5 млн грн; запчасти и принадлежности для военной техники – 113,3 млн грн; программное обеспечение – 99,8 млн грн; горюче-смазочные материалы – 86,3 млн грн.

В концерне сообщили, что эффективность закупок основывается на открытой конкурентной борьбе участников аукционов. С целью повышения конкуренции введена практика открытого обсуждения крупных закупок, во время которого изучаются замечания и предложения к техническому заданию, минимизируются возможные дискриминационные ограничения и улучшается качество конкурсной документации.

По итогам тендерных процедур предприятия-участники Госконцерна получили 48 жалоб, 18 из которых были отклонены, 13 – удовлетворены, 11 – не рассматривались из-за представления с нарушением Порядка, 6 – до сих пор находятся на рассмотрении.

Кроме добровольного проведения закупок в системе ProZorro, Укроборонпром активно использует площадку ProZorro.Продажи. В частности, в первом квартале 2020 года 27 предприятий Концерна объявили 199 аукционов и продали имущества на 12,1 млн грн. По результатам аукционов цена на лоты выросла на 3,9 млн грн, или на 46,4% от объявленной. Наиболее успешными являются аукционы по продаже металлолома (80% успешных аукционов, рост цены - 40,8%) и подержанных авто (52% успешно завершенных аукционов с ростом цены на 83%).