Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский пообщался с наследным принцем Абу-Даби: детали разговора
Зеленский пообщался с наследным принцем Абу-Даби: детали разговора
Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах

В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:За І квартал Укроборонпром сэкономил на закупках более 180 миллионов.

По итогам первого квартала предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" осуществили закупки через систему ProZorro на общую сумму 1,61 млрд гривень, при этом экономия благодаря открытым торгам составила 183,09 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Так, по результатам первого квартала 2020 года предприятия "Укроборонпрома" "ворвались" в ТОП-3 заказчиков по количеству объявленных конкурентных торгов – мы запустили более 5000 конкурентных процедур на общую сумму 1,61 млрд грн, что помогло нам сэкономить 183,09 млн. грн", – цитирует пресс-служба директора по закупкам Укроборонпрома Надежду Бегун.

"Укроборонпром" взялся за пулеметы

Как отмечается, наибольшую экономию удалось достичь благодаря двум централизованным закупкам природного газа и электроэнергии для предприятий-участников "Укроборонпрома". Первые процедуры на поставку энергоносителей принесли около 60 млн грн экономии в 2020 году, по сравнению с ценами, по которым предприятия закупали энергоносители ранее.

На очереди - внедрение централизованного отбора поставщиков в других системных закупках, в которых существует потребность у предприятий Концерна.

В Укроборонпроме назвали ТОП-5 категорий в закупках предприятий Концерна. В частности, речь идет о таких группах товаров: оборудование, запасные части для летательных аппаратов – осуществлено закупок на 218,9 млн грн; металлообрабатывающие станки, оборудование и принадлежности к ним – 169,5 млн грн; запчасти и принадлежности для военной техники – 113,3 млн грн; программное обеспечение – 99,8 млн грн; горюче-смазочные материалы – 86,3 млн грн.

ВСУ получат 37 новых боевых машин для пехоты (Фото)

В концерне сообщили, что эффективность закупок основывается на открытой конкурентной борьбе участников аукционов. С целью повышения конкуренции введена практика открытого обсуждения крупных закупок, во время которого изучаются замечания и предложения к техническому заданию, минимизируются возможные дискриминационные ограничения и улучшается качество конкурсной документации.

По итогам тендерных процедур предприятия-участники Госконцерна получили 48 жалоб, 18 из которых были отклонены, 13 – удовлетворены, 11 – не рассматривались из-за представления с нарушением Порядка, 6 – до сих пор находятся на рассмотрении.

Кроме добровольного проведения закупок в системе ProZorro, Укроборонпром активно использует площадку ProZorro.Продажи. В частности, в первом квартале 2020 года 27 предприятий Концерна объявили 199 аукционов и продали имущества на 12,1 млн грн. По результатам аукционов цена на лоты выросла на 3,9 млн грн, или на 46,4% от объявленной. Наиболее успешными являются аукционы по продаже металлолома (80% успешных аукционов, рост цены - 40,8%) и подержанных авто (52% успешно завершенных аукционов с ростом цены на 83%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Концерн, Госконцерн, ProZorro, Надежда Бегун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
02 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
05 Короткие заговоры, чтобы 13 число было удачным днем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
На Донбассе - новый случай COVID-19
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь