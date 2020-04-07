ВСУ получат 37 новых боевых машин для пехоты (Фото)

Новости Украины:Компания "Укрспецэкспорт" запустила поставку гособоронзаказа на 37 единиц спецтехники для нужд армии.

Компания "Укрспецэкспорт" в рамках выполнения государственного оборонного заказа начала поставки 37 единиц БМП-1 для нужд армии.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", начала процесс поставки Министерству обороны Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

В пресс-службе подчеркивают что "Укрспецэкспорт" обеспечил поставку БМП несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

"Поставщик и Минобороны максимально способствовали выполнению этого важного для обороноспособности государства контракта. Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинства стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнился. И тем не менее, для концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя", - прокомментировал начало поставок генеральный директор Концерна Абромавичюс.

Напомним:

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