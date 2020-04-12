Криклий назвал главный недостаток руководства "Укрзализныци"

Новости Бизнеса:Криклий говорит, что руководство Укрзализныци не оправдало доверие.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что главный недостаток руководства Укрзализныци - это отсутствие проактивной позиции.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Если говорить о тех вещах, которые не оправдали доверие, то их немало. Это, в первую очередь, продажа непрофильных активов, потому что по ним ставились соответствующие задачи. Ибо в "Укрзализныце" очень много непрофильных вещей, начиная от каких-то офисных помещений, баскетбольных залов, спортивных площадок, того, чем не пользуются, санатории, много-много разных вещей. По приблизительным подсчетам, можно высвободить деньги от 8 до 12 миллиардов гривень. А это большие деньги даже для "Укрзализныци". И за счет них можно было и запланировать как раз приобретение, в том числе обновление подвижного состава", - рассказал Криклий.

По его словам, в этой части откровенно провалена работа членами правления Укрзализныци, в частности по реструктуризации определенных кредитов, с которой тянули и затянули с временем, по оптимизации деятельности, где не осуществлена программа, которую декларировали. А относительно ожидаемых убытков, то надо было принимать правильные управленческие решения.

"У них вагонный парк примерно 15-16 тысяч вагонов, полувагонов, которые сейчас простаивают просто из-за тарифной политики, откровенно завышенных цен, и на рынке они не пользуются спросом, все обращаются за получением этой услуги к частным компаниям, которые предоставляют в аренду частный парк , потому что у них значительно ниже тарифы. Это нелогично со стороны "Укрзализныци" - ничего в этом плане не делать, никак не реагировать, они просто теряли время и генерировали убытки", - сказал министр.

Он считает, что если эффективно управлять, принимать правильные решения, нормально сотрудничать со всей коммерческой частью, которая обращается за получением услуг, то эту ситуацию можно будет довольно быстро выровнять.

"Сейчас мы видим, что на 8% упал грузообъем. Но опять же мы исходим из того, что у них и нет такой проактивной позиции. Что, собственно, является одним из самых больших замечаний к господину Марчеку (и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" - ред ..)", - отметил Криклий.