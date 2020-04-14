Одна из крупнейших авиакомпаний продлила срок действия билетов на два года

Новости Бизнеса:В связи с карантином компания Emirates продлила сроки действия авиабилетов.

Авиакомпания Emirates объявила о продлении срока действия авиабилетов, купленных до 31 мая этого года, на 24 месяца с даты бронирования.

При этом тариф пассажира будет сохранен при перебронировании на любой рейс на то же направление, на любую дату в течение указанного периода без дополнительной оплаты, говорится в сообщении виаперевозчика.

В авиакомпании отметили, что пассажирам не следует звонить в их офис, чтобы аннулировать билет – им можно будет воспользоваться в любое время после возобновления полетов, передает russianemirates.com.

Авиакомпания Emirates приостановила практически всю полетную программу после 25 марта.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.