Работа в условиях карантина: "Борисполь" попал в топ-40 аэропортов

Новости Бизнеса:"Борисполь" занял 38 место в топе-40 крупнейших аэропортов Европы за количество рейсов в условиях карантина.

Международный аэропорт "Борисполь" вошел в топ-40 крупнейших аэропортов Европы по количеству обслуженных рейсов в условиях карантина.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на статистику Евроконтроля.

Отмечается, что по данным по состоянию на 18 апреля "Борисполь" занял 38 место с результатом 17 рейсов. Это на 99% меньше, чем в среднем за один день.

Падение трафика на 99% Евроконтроль также зафиксировал в 19 аэропортах, которые попали в топ-40.

Среди них - воздушные ворота Вены, Барселоны, Стокгольма, Лиссабона, Женевы, Будапешта, Варшавы и других крупных городов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что крупнейшим аэропортом Европы по количеству обслуженных рейсов в условиях карантина стал немецкий Франкфуррт (210 рейсов, это 9% от обычного трафика).

На втором месте - Схипхол (Нидерланды, 160 рейсов - 7% от обычного трафика).

Замыкает топ-3 лондонский Хитроу (149 рейсов - 6% от обычного трафика).