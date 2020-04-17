Пандемия коронавируса: Nissan запускает производство защитных масок

Новости Бизнеса:Известный производитель автомобилей решил помочь японским медикам в снабжении их медицинскими масками.

Автопроизводитель Nissan Motor Co., наладивший выпуск медицинских масок на своих предприятиях в Великобритании, США и респираторов в Испании, будет выпускать маски и для японских медиков, сообщила компания.

"За месяц планируется изготовить 2,5 тыс. защитных масок. Производство начнется уже в этом месяце в техническом центре Nissan, а также в исследовательском центре Nissan и на заводе компании в Йокогаме", - говорится в сообщении автопроизводителя.

В ответ на просьбу японского правительства компания также изучает способы поддержки производителей аппаратов ИВЛ и искусственного кровообращения.

Nissan уже производит защитные маски для работников американской системы здравоохранения в штатах Мичиган, Миссисипи и Теннесси.

В Великобритании команда волонтеров, состоящая из сотрудников завода Nissan в Сандерленде, участвует в поставке медицинских масок. К концу этой недели британский завод покинет 77 тыс. масок, а уже со следующей недели еженедельно будет отгружаться до 100 тыс. шт. Автопроизводитель планирует нарастить их производство.

В Испании Nissan организовал производство медицинских респираторов на трансмиссионном заводе в Барселоне. Первые 20 шт. будут переданы в дар местному органу здравоохранения для использования в отделениях интенсивной терапии и проведения текущих клинических исследований по оптимизации оборудования. В зависимости от количества заказов производство может достигать 180 шт. в день.

Как сообщало ранее агентство Nikkei, в связи с кризисом из-за коронавируса Nissan планирует сократить около 10 тыс. работников своих предприятий в США, основную часть из 6 тыс. работников завода в Великобритании и около 3 тыс. работников предприятия в Барселоне.