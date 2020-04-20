Французская авиакомпания будет раздавать пассажирам медицинские маски

Новости Бизнеса:В Air France продолжают работать над сценарием очень постепенного возобновления своей деятельности.

Авиакомпания Air France будет выдавать пассажирам медицинские маски в случаях, когда заполняемость салона не будет позволять рассаживать их для соблюдения дистанции, необходимой для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

"В случаях, когда соблюсти дистанцию представляется невозможным, наши экипажи теперь будут раздавать при входе в самолет маски тем клиентами, у которых их еще нет", - говорится в сообщении авиаперевозчика в Twitter.

В Air France отметили, что при неполной заполняемости салонов лайнеров компания осуществляет рассадку пассажиров, соблюдая дистанцию между ними.

В авиакомпании также указали, что тщательно следят за санитарно-медицинскими мерами и проводят специализированную дезинфекцию салонов.

По последним данным, с начала вспышки коронавируса во Франции зарегистрировано более 150 тыс. случаев заболевания. Около 20 тыс. человек скончалось. Еще 36 тыс. выздоровели.