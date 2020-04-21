Нафтогаз заключил сервисный контракт для повышения добычи газа

Новости Бизнеса:"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине.

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) по результатам конкурса подписало с Expert Petroleum контракт на 15 лет по комплексному повышению добычи газа (production enhancement contract, PEC) на месторождениях компании в западной Украине, сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз" во вторник.

"В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи западный партнер в первые пять лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем", – указано в пресс-релизе.

По оценкам украинской компании, указанное сотрудничество в течение первых пяти лет позволит добыть дополнительно по меньшей мере 300 млн куб. м. газ на 13 малых месторождениях на западной Украине.

"Развитие международных партнерств является одним из ключевых векторов программы трансформации "Нафтогаза". Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние пять лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у "Нафтогаза" нет достаточных собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера.

По словам соучредителя и операционного директора Expert Petroleum Мишеля Лобутана, компания планирует бурение новых скважины, интенсификацию действующих скважин с использованием новейших технологий, а также модернизацию наземных сооружений.

В рамках контракта "Нафтогаз" будет утверждать предложенные компанией-оператором планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет. Expert Petroleum будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов Укргаздобычи с учетом инфляционной составляющей), и за увеличение добычи. При этом, право собственности на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы остаются за УГВ, отмечено в сообщении.

По данным "Нафтогаза", интенсификация работ, увеличение отчислений в бюджет позволит аккумулировать более 4 млрд грн в ВВП Украины и Львовской области.

Заключенный на 15 лет контракт предусматривает возможность его продления еще на 10 лет. Для реализации PEC Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, ООО "Эксперт Петролеум Украина" (выступает стороной договора) во главе с директором Викторией Сергеевой.

Expert Petroleum, входящая в холдинговую группу GMS, занимается максимизацией потенциала "зрелых" нефтегазовых месторождений, инвестируя в эти активы, принимая на себя ответственность и дополнительные риски добычи на условиях PEC. В настоящее время предприятие управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1,2 тыс. скважинами, ежедневно добывает 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd, barrels of oil equivalent per day).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.