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Diia Company: Минцифры запустило сайт государственной IT-компании

Diia Company: Минцифры запустило сайт государственной IT-компании
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине запустили официальный сайт правительственной IT-компании Diia Company.

Министерство цифровой трансформации запустило официальный веб-сайт company.diia.gov.ua государственной IT-компании Diia Company. 

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственного портала "Дія".

"Запустили company.diia.gov.ua. Такой же современный, как IT-команда Diia Company", - сказано в сообщении. 

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На веб-сайте можно найти информацию о цифровых продуктах, над которыми работает IT-команда Минцифры, вакансии в компании, а также информацию о целях и подходах работы Diia Company.

Напомним, в феврале Минцифры создало первую государственную IT-компанию, целью которой является диджитализация государственных услуг.

2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дія".

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ку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФОПа, внесения изменений в него и его закрытия, все другие услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Компании, ДИЯ, Минцифры.
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