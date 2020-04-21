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Добыча газа: Нафтогаз привлек международную компанию

Добыча газа: Нафтогаз привлек международную компанию
18:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Компания Нафтогаз привлекла международного инвестора, для увеличения добычи газа на истощенных месторождениях.

Группа Нафтогаз привлекла международного инвестора - компанию Expert Petroleum к увеличению добычи газа на истощенных месторождениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

"Группа Нафтогаз по результатам открытого конкурса привлекла международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках "первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи (Production Enhancement Contract - PEC)" западный партнер в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем. 

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В компании также сообщили, что партнерство с Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа в 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет. 

"Развитие международных партнерств является одним из ключевых векторов программы трансформации Нафтогаза. Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние 5 лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у Нафтогаза нет достаточно собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы. Вместо ожидаемого падения добычи на этих участках мы получим рост. Мы принесем в Украине новыу технологии и европейские стандарты управления "старыми" и "малыми" месторождениями, которые могут быть распространены на другие месторождения. Ведь большинство нефтегазовых активов в Украине - истощены и небольшие по размеру. Это важное событие для стабилизации ситуации не только в области, но и украинской экономике. И это пример инновационных антикризисных решений, которые сегодня нужны стране", - отметил исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз Отто Ватерландер. 

По расчетам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн к ВВП Украины и Львовской области. 

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Сообщается, что контракт между Expert Petroleum и Укргазвыдобуванням заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Газ, Украина, Нафтогаз.
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