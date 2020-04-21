Режим "простоя": В МАУ не исключают сокращения работников после возобновления авиасообщения

Новости Бизнеса:Украинская авиакомпания поделилась своими прогнозами, касательно сокращения работников после возобновления авасообщения.

В компании "Международные авиалинии Украины" не исключают сокращения работников после возобновления регулярного авиасообщения, сейчас в МАУ - режим простоя.

Об этом сообщила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая

"Сейчас в авиакомпании введен режим простоя. Когда регулярное авиасообщение начнет восстанавливаться, возможно будет проанализировать спрос, потребность в провозних емкостях, соответственно – в количестве самолетов, частотности рейсов, направлений, по которым они будут выполняться далее. Таким образом, станет понятно, какое количество персонала требуется для обеспечения работы авиакомпании. На сегодня мы не можем исключить реструктуризации в подразделениях авиакомпании и сокращения отдельных должностей", - пояснила Сацкая.

Она также отметила, что в авиакомпании приложат максимум усилий для сохранения летного персонала.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.