Рынок труда: Какие профессии самые востребованные с начала года

Государственная служба занятости опубликовала данные по спросу и предложениям на рынке труда в разрезе профессий и видов деятельности за январь-март 2020 года. Наиболее популярными профессиями на рынке труда были и остаются фельдшер, сортировщик, почтовый работник, лесоруб, охранник, швея и другие.
Так, наиболее популярные профессии на рынке труда в следующих областях:
Здравоохранение: медицинская сестра, социальный работник, фельдшер, лаборант.
Торговля: продавец продовольственных товаров, сортировщик, кассир.
Почтовая и курьерская деятельность: курьер, водитель, подсобный рабочий, почтовый работник.
Сельское и лесное хозяйство: тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства, лесоруб.
Охранная деятельность: охранник, полицейский.
Текстильная промышленность (пошив масок и защитной одежды для медицинских работников и населения): швея, закройщик, портной.
В то же время, средняя заработная плата в вакансиях по профессиональным группам по состоянию на 1 апреля 2020 составляет 6645 грн.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 апреля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости составило 54,0 тыс. единиц, на треть меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. Наибольшим спросом пользуются сейчас вакансии, связанные с торговлей, сельским хозяйством, логистикой и обеспечением правопорядка.
Напомним:
На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.