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Рынок труда: Какие профессии самые востребованные с начала года

Рынок труда: Какие профессии самые востребованные с начала года
16:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Госслужбе занятосте дали отчет о самых востребованых профессиях с начала текущего года.

Государственная служба занятости опубликовала данные по спросу и предложениям на рынке труда в разрезе профессий и видов деятельности за январь-март 2020 года. Наиболее популярными профессиями на рынке труда были и остаются фельдшер, сортировщик, почтовый работник, лесоруб, охранник, швея и другие.

Так, наиболее популярные профессии на рынке труда в следующих областях:

Здравоохранение: медицинская сестра, социальный работник, фельдшер, лаборант.

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Торговля: продавец продовольственных товаров, сортировщик, кассир.

Почтовая и курьерская деятельность: курьер, водитель, подсобный рабочий, почтовый работник.

Сельское и лесное хозяйство: тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства, лесоруб. 

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Охранная деятельность: охранник, полицейский. 

Текстильная промышленность (пошив масок и защитной одежды для медицинских работников и населения): швея, закройщик, портной.

В то же время, средняя заработная плата в вакансиях по профессиональным группам по состоянию на 1 апреля 2020 составляет 6645 грн. 

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 апреля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости составило 54,0 тыс. единиц, на треть меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. Наибольшим спросом пользуются сейчас вакансии, связанные с торговлей, сельским хозяйством, логистикой и обеспечением правопорядка.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Рынок труда, Работа, Профессия.
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