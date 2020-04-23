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Госконцерн Укроборонпром ликвидируют

Госконцерн Укроборонпром ликвидируют
10:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В "Укроборонпроме" намерены создать по меньшей мере шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.

Государственный концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован, о чем на своей странице в социальной сети Facebook заявил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"Пора было уже сказать об этом открыто: государственный концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован. Мы пришли не для того, чтобы стать драконами, сесть на потоки и возглавить оборонного монстра, созданного с единственной целью – контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Это должно остаться в прошлом", - написал он.

По словам Найема, сегодня большинство государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, не являются конкурентоспособными. Главная причина заключается в том, что владелец (государство) связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией. Потому нынешняя модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

"Мы знаем, как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением. Конечная цель этого пути – ликвидация государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него шести корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах и авиаремонте", - написал он.

Также Найем отметил, что нынешнее руководство концерна готово двигаться по этому пути, но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа "Укроборонпрома" либо затянется на годы, либо станет невозможной.

"Сейчас реформа концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон "О корпоратизации предприятий ОПК", - отметил он.

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Как сообщал ось, руководство "Укроборонпрома" ставит целью объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь, который также возглавляет Офис трансформаций "Укроборонпрома".

Справка. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Укроборонпром, Мустафа Найем, ОПК.
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