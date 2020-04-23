В Ryanair назвали условие для возобновления полетов после карантина

Новости Бизнеса:Ryanair может не возобновить полеты после карантина, если в авиации будут приняты жесткие требования по социальному дистанцированию.

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, не возобновит полеты, если власти страны обяжут авиакомпании оставлять средние кресла в самолетах свободными, когда будут сняты ограничения на перелеты, заявил глава компании Майкл О'Лири.

Он выразил оптимизм по поводу перспектив восстановления авиасообщения, сказав, что авиакомпания рассчитывает возобновить 80% рейсов к сентябрю, если ограничения на перелеты в Европе будут сняты к началу июля.

По словам О'Лири, Ryanair планирует осуществлять около 40% своих полетов в июле, если авиасообщение будет восстановлено, при этом загруженность самолетов будет составлять 50-60%. В августе компания планирует увеличить число рейсов до 60%, а в следующем месяце - до 80%.

Между тем глава Ryanair сказал в интервью Financial Times, что эти планы будут сорваны, если "будут введены некоторые абсолютно неэффективные меры социального дистанцирования, например, среднее кресло должно будет оставаться пустым, потому что в этом случае мы вообще не возобновим полеты".

По его словам, Ryanair уже обсудила ситуацию с властями Ирландии, сообщив, что в случае введения подобных правил "либо правительство будет платить за средние места, либо мы не полетим".

"Мы не можем зарабатывать деньги при загруженности на уровне 66%. Даже если это и сделать, пустые средние кресла не обеспечат социальное дистанцирование, поэтому это дурацкая идея, которая ни к чему не приведет", - сказал он.

О'Лири выразил надежду на то, что объем трафика нормализуется к лету 2021 года.