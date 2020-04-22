Президент анонсировал создание государственной авиакомпании

Новости Украины:В Украине власти планируют создать современную государственную авиакомпанию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП "Антонов" о разработке современной украинской авиакомпании.

Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского".

"Что делать с Антоновым? То есть, люди должны знать. Антонов — крупное предприятие. Большое количество рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу и мы это сделаем. Первое — мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта. Мечта сделать государственную, современную авиакомпанию. На уровне Turkish Airlines или Сингапурских авиалиний", — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что государство готово выделить на это деньги — чтобы построить национального государственного авиаперевозчика.

"Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному Антонову. И привлечем много рабочих мест из-за этого", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.