Зеленский: Будем менять министров, пока не сделаем идеальное правительство

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министров будут менять до того момента, пока не сделают идеальное правительство.
Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского".
"Если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности - я, как Президент, буду влиять, и буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство. Когда каждый человек, каждый министр, находится на своем месте", - сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что у нас нет неприкасаемых, и это касается и правительства.
"И после этих слов вновь кто-то из украинцев скажет - правительство, это правительство, у нас правительством командует Премьер-министр. Но я уверен, что Президент должен за этим следить", - отметил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине.
При этом, уже 30 марта Рада освободила Уманского от должности министра финансов, а Емца - от должности министра здравоохранения.
Напомним:
На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.
Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.