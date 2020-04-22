Зеленский: Будем менять министров, пока не сделаем идеальное правительство

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что пока не создадут идеальное правительство, министров будут менять.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министров будут менять до того момента, пока не сделают идеальное правительство.

Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского".

"Если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности - я, как Президент, буду влиять, и буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство. Когда каждый человек, каждый министр, находится на своем месте", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что у нас нет неприкасаемых, и это касается и правительства.

"И после этих слов вновь кто-то из украинцев скажет - правительство, это правительство, у нас правительством командует Премьер-министр. Но я уверен, что Президент должен за этим следить", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине.

При этом, уже 30 марта Рада освободила Уманского от должности министра финансов, а Емца - от должности министра здравоохранения.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.