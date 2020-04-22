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Цифровизация: Шмыгаль рассказал о необходимости онлайн услуг во время коронакризиса

Цифровизация: Шмыгаль рассказал о необходимости онлайн услуг во время коронакризиса
16:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Власти Украины продолжают курс на цифровизацию, а онлайн услуги более актуальны на время карантина.

Правительство Украины продолжает курс на цифровизацию, а онлайн услуги стали особенно актуальны во время коронакризиса.

Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

"Правительство Украины продолжает курс цифровизации. В программе Президента Украины Владимира Зеленского очень правильные позиции под названием „комфортная страна" и „электронная страна". Для меня во многом эти позиции тождественны, ведь комфортная страна это там, где ты можешь быстро и без лишней бюрократии получить качественные услуги. И, в первую очередь, мы говорим об услугах онлайн. Мы понимаем, что услуги онлайн — это часть более широкого тренда, который стал еще более актуальным в условиях сегодняшнего коронакризиса, когда мы все вынуждены работать изолированно", - сказал Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что онлайн услуги сегодня являются приоритетом номер один. Поэтому цифровизация заложена в основу государственной стратегии. 

"Мы будем реализовывать эти стратегии трансформации во всех сферах. Мы говорим не только о водительских правах и паспорте в мобильном приложении, но и об образовании онлайн, социальных услугах онлайн, предпринимательстве онлайн и других важных вещах", - добавил Шмыгаль.

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Украина, Курс, Кабмин.
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