Возвращение домой на "майские": МАУ объявило даты спецрейсов для украинцев

Новости Бизнеса:Иностранные граждане смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и для вылета из Украины в эти же даты.

С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для граждан Украины и нерезидентов, имеющих право въезда на территорию нашей страны.

Сейчас на сайте авиакомпании открывается продажа билетов на такие специальные рейсы:

Иностранные граждане, соответственно, смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и для вылета из Украины в эти же даты.

Приобрести билеты можно через форму бронирования, которая соответствует каждому конкретному рейсу и дате, сразу после ее активации: https://www.flyuia.com/ua/ua/information/fly-home.

На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

С условиями перелета на специальных рейсах можно ознакомиться по ссылке https://www.flyuia.com/ua/ua/information/flight-information-during-covid-19.

Как сообщалось, 26 апреля Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов до Украины из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся за рубежом и хотят вернуться домой, имели такую возможность.