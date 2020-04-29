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Укрзализныця в прошлом году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз

Укрзализныця в прошлом году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УЗ

Новости Бизнеса:АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году).

Такие данные содержатся в обнародованной на сайте компании в среду консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн.

При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые в 2019 году составили 82,4 млрд грн", - отмечается в сообщении компании.

Как отмечается в финотчете, по состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость кредитов "Укрзализныци", обеспеченных правительством Украины, составляет 2,48 млрд грн (3,9 млрд грн в 2018 году).

Компенсации ведущему управленческому персоналу (правление компании в составе семи человек и набсовет в составе семи человек) состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и, по данным УЗ, достигли 71,417 млн грн - членам правления (39,654 млн грн в 2018-м и 43,425 млн грн - членам набсовета (19,141 млн грн в 2018-м.

За 2019 год возмещение за перевозку льготных категорий граждан, которое должно быть выплачено из государственного и местных бюджетов, составило 113,418 млн грн.

По состоянию на 31 декабря 2019 года "Укрзализныця" начислила обязательства по дивидендам в размере 749,205 млн грн, которые подлежат уплате в 2020 году после утверждения общим собранием акционеров.

В Кабмине сменили и.о. главы "Укрзализныци"

В компании также сообщили, что в течение 2019 года было погашено 60% основной суммы ($300 млн) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.

"Укрзализныця" вошла в турбулентный 2020 год с запасом прочности и очевидными достижениями в управлении эффективностью операций, доходностью и ликвидностью. Компания улучшила свой финансовый результат, при этом выполнив все обязательства перед государством, обществом и кредиторами - вовремя и в полном объеме", - резюмировал и.о. главы компании Иван Юрик.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн, чистый доход от реализации продукции и услуг компании вырос на 12,8% - до 83,4 млрд грн, показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 16 млрд грн, рентабельность EBITDA - 19,2%.

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Укрзализныця, Еврооблигации, EBITDA, Прибыль Укрзализныци.
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