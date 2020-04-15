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В Кабмине сменили и.о. главы "Укрзализныци"

В Кабмине сменили и.о. главы "Укрзализныци"
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Сегодня в Кабмине сменили исполняющего обязанности председателя правления АО "Укрзализныци" в Украине.

Кабинет министров Украины уволил Желько Марчека исполняющего обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" и назначило Ивана Юрика на эту же должность.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале. 

"Правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и исключило его из состава членов правления. Временно будет исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик", - написал Криклий. 

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По его словам, конкурс на должность председателя правления, который в настоящее время приостановлен по решению наблюдательного совета компании, будет возобновлен и продлен после завершения карантина. 

Иван Юрик с 2017 года является заместителем директора Офиса привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины UkraineInvest. С 20 июня 2018 года по 5 июня 2019-го был членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця". С 14 июня 2019 года является членом правления АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 5 февраля 2020 года принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления АО "Укрзализныця" на Желько Марчека, который с 2016 года входил в состав наблюдательного совета компании.

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Предыдущего председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова Кабинет министров освободил от должности 29 января 2020 года.

Конкурс на нового председателя правления компании был объявлен 11 февраля 2020 года. 24 марта стало известно, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" решил изменить временные рамки конкурса на должность председателя правления из-за пандемии коронавируса в мире. Новые даты проведения конкурса на сегодняшний день не установлены.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, Укрзализныця, Поезд, Кабмин.
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