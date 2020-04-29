В "Нафтогазе" выплаты топ-менеджерам сократились вдвое

Новости Бизнеса:Управленческий персонал компании в течение 2019 года состоял из 5 членов правления и 11 директоров.

Выплаты зарплат и премий руководящему персоналу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в 2019 году составили 343 млн грн, что вдвое меньше, чем в 2018 году.

Об этом сообщается в консолидированном финансовой отчете компании.

"Ключевой управленческий персонал в течение 2019 года состоял в среднем из 5 членов правления и 11 директоров (2018: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация ведущему управленческому персоналу, включенная в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (2018: 717 млн грн)", - сказано в отчете.

Также отмечается, что в 2019 году группа осуществила выплаты на обеспечение деятельности Наблюдательного совета в сумме 35 млн грн, тогда как в 2018 году эта сума составляла 53 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.