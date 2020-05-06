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Международная ассоциация воздушного транспорта: Риск передачи коронавируса на борту самолета невелик

Международная ассоциация воздушного транспорта: Риск передачи коронавируса на борту самолета невелик
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:IATA выступает за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) поддерживает обязательное ношение масок на борту в качестве временной меры защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения. Вместе с тем ассоциация против мер социального дистанцирования, которые предполагают пустые кресла между пассажирами.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи инфекции на борту воздушного судна невелик. Ношение масок пассажирами и экипажем снизит и без того низкий риск, не провоцируя при этом резкого увеличения стоимости авиаперелетов, которое принесут меры социальной дистанции", - говорится в сообщении IATA.

Неофициальный опрос, проведенный ассоциацией среди 18 крупных авиакомпаний, выявил в течение января-марта 2020 года только три эпизода предполагаемой передачи COVID-19 в полете, все - от пассажиров к экипажу. Еще четыре эпизода представляли собой сообщения о передаче вируса от пилота к пилоту, которая могла происходить в полете или до/после него, включая остановку. Случаев предполагаемой передачи инфекции от пассажира к пассажиру не было, говорится в сообщении.

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"Призывы к мерам социального дистанцирования в самолетах коренным образом изменили бы экономику авиации, сократив максимальный коэффициент загрузки до 62%. Это значительно ниже среднего по отрасли коэффициента безубыточной загрузки в 77%", - отмечает при этом IATA.

При меньшем количестве продаваемых мест удельные издержки авиакомпаний резко возрастут. Чтобы их покрыть, перевозчики будут вынуждены поднять тарифы на 43-54% в сравнении с прошлым годом в зависимости от региона, заключает IATA.

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Аэропорты, IATA, Коронавирус, Авиатранспорт, Covid-19.
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