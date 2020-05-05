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COVID-19: Британия опередила Италию по уровню смертности

COVID-19: Британия опередила Италию по уровню смертности
22:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:Количество летальных случаев коронавирусной болезни в Соединенном Королевстве стала крупнейшей в Европе.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии опередило Италию по уровню смертности вследствие коронавирусной болезни COVID-19.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Британии, новые показатели смертности от коронавируса сделали Британию наиболее пострадавшей страной в Европе.

В частности, по последним данным, общее количество летальных случаев COVID-19 в Британии увеличилось до 29 тыс. 427, из них 693 – за последние сутки.

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По уровню смертности Британия обошла Италию, где на сегодня количество смертей от коронавируса увеличилось до 29 тыс. 315.

Лабораторно инфицирование COVID-19 подтверждено у 194 тыс. 990 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 4 тыс. 406 человек.

Больше всего заражений и смертей зафиксировано в Англии - 128 тыс. 188 инфицированных и 26 тыс. 441 умерший. В Шотландии инфицированы 12 тыс. 437 человек, умерли - 1 тыс. 576, в Уэльсе инфицированы - 10 тыс. 669, умерли - 1 тыс. 023, в Северной Ирландии инфицированы 3 тыс. 188, умерли - 387.

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Как сообщалось, в мире от начала пандемии из-за осложнений, вызванных COVID-19, по состоянию на утро 5 мая умерли 251 тыс. 575 человек. Излечились 1 млн 167 тыс. 991 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавирус стран входят США (1 млн 180 тыс. 634 человек), Испания (218 тыс. 11) и Италия (211 тыс. 938).

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Великобритания, Заражение, Коронавирус.
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