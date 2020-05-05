Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США

Новости мира:Дональд Трамп прокомментировал во вторник информацию о якобы организации военного мятежа против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал во вторник информацию о якобы организации военного мятежа против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, подчеркнув, что американское правительство не имеет никакого отношения к этим событиям.

С соответствующим заявлением президент выступил во время отлета на авиабазу Эндрюс с поляны Белого дома.

"Я только что получил эту информацию. Это не имеет ничего общего с нашим правительством".

Он подчеркнул, что американская сторона осведомлена в ситуации, добавив еще раз, что правительство США не причастно к событиям в Венесуэле.

Как сообщалось, режим Николаса Мадуро заявил во вторник о попытке мятежа против него в Каракасе. При этом было сообщено о задержании, в том числе двух граждан США.

Как заявил режим Мадуро, наемники попали в страну из Колумбии на скоростных катерах. По предварительной информации, в столкновениях погибли люди.

Политический кризис в Венесуэле продолжается с начала 2019 года, когда председатель парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, был избран временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его на этом посту.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Россия, Китай и Куба.