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Пандемия коронавируса: во Франции продолжают расти показатели смертности

Пандемия коронавируса: во Франции продолжают расти показатели смертности
21:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В целом во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 25 тыс. 531 смертей от коронавируса.

Во Франции за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 330 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом в стране.

Отмечается, что 234 человека умерли в больницах и 96 – в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

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Таким образом, во Франции продолжают расти суточные показатели смертности от коронавируса после нескольких дней снижения. Вчера, 4 мая, сообщалось о смерти 306 человек, а 3 мая - 135 лиц.

В целом во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 25 тыс. 531 летальных случаев.

Инфицирования коронавирусом подтверждены у 132 тыс. 967 человек, что на 1 тыс. 104 больше, чем в предыдущие сутки.

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В настоящее время в больницы госпитализированы 24 тыс. 775 человек, что на 773 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тыс. 430 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 266 человек.

Выписаны из больниц 52 тыс. 736 человек, что на 1 тыс. 365 больше, чем за предыдущие сутки.

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Франция, Заражение, Коронавирус.
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