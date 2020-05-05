Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Киев: Массовых мероприятий 8 и 9 мая в столице не будет
Киев: Массовых мероприятий 8 и 9 мая в столице не будет
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом
Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)

Вопрос о кибератаках: В ЕС решили на год продлить санкции

Вопрос о кибератаках: В ЕС решили на год продлить санкции
16:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В ЕС продлят санкции за кибератаки против его государств-членов еще на один год.

В Европейском Союзе решили продлить санкции за кибератаки против его государств-членов еще на один год.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

"Послы ЕС решили продлить режим санкций ЕС за кибератаки против его государств-членов еще на один год", - сообщил журналист.

Работа в Европе: Шмыгаль рассказал, при каких условиях отпустят заробитчан

По его словам, никто не был еще внесен в список с момента его создания год назад, "несмотря на достаточно много кибератак, последний раз в Чехии".

Как сообщалось, санкции Европейского Союза за кибератаки согласовывали в прошлом году.

Eu ambs have decided to prolong the EU's sanction regime for cyber attacks against its member states by another year. Unfortunately no one has been listed since its inception a year ago despite quite a few cyberattacks , most recently in #Czechia

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европа, Кибератаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
03 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За неделю в Украине зафиксировали 10 атак на сайты ОП
За неделю в Украине зафиксировали 10 атак на сайты ОП
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги &quot;Сумерки&quot;
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги "Сумерки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь