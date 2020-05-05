Работа в Европе: Шмыгаль рассказал, при каких условиях отпустят заробитчан

Новости Украины:Отдельно глава правительства уточнил, что о "космических зарплатах" для высококвалифицированных работников в Украине речь не идет.

Украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Украинскому радио".

"Сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными. И сегодня компании из Европы, в частности представители правительственных организаций, обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики в Европе. Украина сегодня стала в сильную переговорную позицию относительно своих людей и мы впервые получили возможность обеспечить людям нормальные цивилизованные условия работы в Европе. Это страхование, официальная оплата труда, проживание, лечение, в частности в случае заболевания коронавирусом. Мы ведем переговоры о том, что контракты должны быть не меньше как на 3 месяца, потому что для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на две недели туда-обратно", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, из-за такого "туризма" в Украине очень быстро произойдет вспышка коронавируса, поэтому следует позаботиться не только о людях, которые поедут на заработки, а и о тех, кто останется в Украине.

"Всемирный кризис окажет давление на экономику Украины. Согласно макропрогнозам, которые рассчитаны Министерством экономики, падение ВВП составит минус 4,8 %. Это достаточно глубокая просадка для украинской экономики. В своей предвыборной программе партия "Слуга народа" задекларировала возвращение всех заробитчан из Европы и мира в Украину и создания здесь рабочих мест. Мы работаем над созданием большого количества рабочих мест. Это важно не только для людей, которые вернулись с заработков, но и для тех людей, которые потеряли работу в Украине из-за карантина. Речь идет о потребности в создании не менее 500 тыс. рабочих мест", - добавил глава правительства.

Отдельно Шмыгаль уточнил, что про "космические зарплаты" высококвалифицированных работников речь не идет.

"Но это будут зарплаты, которые дадут возможность украинским семьям обеспечить себя на это время экономического кризиса", - резюмировал он.

Как сообщалось, ранее Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.