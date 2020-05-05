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Работа в Европе: Шмыгаль рассказал, при каких условиях отпустят заробитчан

Работа в Европе: Шмыгаль рассказал, при каких условиях отпустят заробитчан
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Отдельно глава правительства уточнил, что о "космических зарплатах" для высококвалифицированных работников в Украине речь не идет.

Украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Украинскому радио".

"Сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными. И сегодня компании из Европы, в частности представители правительственных организаций, обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики в Европе. Украина сегодня стала в сильную переговорную позицию относительно своих людей и мы впервые получили возможность обеспечить людям нормальные цивилизованные условия работы в Европе. Это страхование, официальная оплата труда, проживание, лечение, в частности в случае заболевания коронавирусом. Мы ведем переговоры о том, что контракты должны быть не меньше как на 3 месяца, потому что для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на две недели туда-обратно", - подчеркнул он.

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По словам Шмыгаля, из-за такого "туризма" в Украине очень быстро произойдет вспышка коронавируса, поэтому следует позаботиться не только о людях, которые поедут на заработки, а и о тех, кто останется в Украине.

"Всемирный кризис окажет давление на экономику Украины. Согласно макропрогнозам, которые рассчитаны Министерством экономики, падение ВВП составит минус 4,8 %. Это достаточно глубокая просадка для украинской экономики. В своей предвыборной программе партия "Слуга народа" задекларировала возвращение всех заробитчан из Европы и мира в Украину и создания здесь рабочих мест. Мы работаем над созданием большого количества рабочих мест. Это важно не только для людей, которые вернулись с заработков, но и для тех людей, которые потеряли работу в Украине из-за карантина. Речь идет о потребности в создании не менее 500 тыс. рабочих мест", - добавил глава правительства.

Отдельно Шмыгаль уточнил, что про "космические зарплаты" высококвалифицированных работников речь не идет.

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"Но это будут зарплаты, которые дадут возможность украинским семьям обеспечить себя на это время экономического кризиса", - резюмировал он.

Как сообщалось, ранее Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

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Украина, Работа, Карантин.
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