Пенсии и зарплаты бюджетникам: Минфин обнародовал перечень банков, в которых будут выплачивать

Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам.
Об передает пресс-служба Минфина.
Так, на сегодня уполномоченными являются 42 банка, а именно:
АО "Ощадбанк"; АО КБ "Приватбанк"; АО АБ "Укргазбанк"; АО "Укрэксимбанк"; АО "Агропросперис Банк"; АО "КБ "Аккордбанк"; АО "Акцент-Банк"; АО "Альфа-Банк"; АО "Банк Альянс"; АО "Банк Восток"; АО КБ "Глобус Банк"; АО "Восточно-украинский банк "Грант"; АО "Идея Банк"; АО "КБ "Индустриалбанк"; АО "БАНК "Клиринговый дом"; АО "Коммерческий Индустриальный Банк"; АО "Банк Кредит Днепр"; АО "Креди Агриколь Банк"; АО "Кредобанк"; АО "Кристалбанк"; АО АКБ "Львов"; АО "Мегабанк"; АО "МетаБанк"; АО "Международный инвестиционный банк"; АО "Мотор-Банк"; АО "МТБ Банк"; АО "ОТП Банк"; АО АБ "Пивденный"; АО "Пиреус Банк МКБ"; АО "Поликомбанк"; АО "Полтава-банк"; АО "ПРАВЭКС-БАНК"; АО "Первый украинский международный банк (ПУМБ)"; АО "АКБ "Радабанк"; АО "Райффайзен Банк Аваль"; АО "Банк Сич"; АО "ТАСкомбанк"; АО "Укрстройинвестбанк"; АО "УкрСиббанк"; АО "Универсал Банк"; АО "Банк Форвард"; АО "Юнекс Банк";
Как сообщалось ранее, что ПФУ начал финансирование майских пенсий.