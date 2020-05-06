Facebook удалил почти 100 учетных записей, связанных с Россией

Новости Бизнеса:Компания Facebook отчиталась об удалении сотен страниц и учётных записей из-за недопустимого поведения пользователей соцсети в апреле 2020 года.

На сайте компании Facebook в отчете о недопустимое поведение пользователей соцсети в апреле 2020 сообщается об удалении сотен страниц и учетных записей. Из них 46 страниц, 91 учетную запись в Facebook, две группы и один аккаунт в Instagram связаные с Россией.

Сообщение об этом опубликовано на сайте компании 5 мая, передает издание "Радио Свобода".

Эксперты Facebook отмечают, что контент, публикуемый нарушителями правил соцсети, был адресовано пользователям в нескольких странах. Авторы отчета считают, что обнаруженная недопустима активность связана с лицами в России, на Донбассе и двумя организациями в оккупированном Крыму — NewsFront и SouthFront.

В отчете компании Facebook приводится информация и об удаленных страницы, учетные записи и аккаунты, связанные с пользователями в других странах: Иране, США, Грузии, Мавритании и Мьянме. В целом за апрель была приостановлена работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.