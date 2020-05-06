СМИ: США планируют добывать ископаемые на Луне без участия России

Новости мира:США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров и России среди них нет.

В США разрабатывается новый проект по добыче ресурсов на Луне, в который будут включены несколько стран-партнеров, кроме России. Партнерами Вашингтона станут страны Евросоюза, Канада, Япония и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Reuters.

"Проект под названием "Соглашения Артемиды" предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", - говорится в сообщении.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых — страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Источники агентства отмечают, что на первоначальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников. В этой связи выступает против участия России в данном проекте.

Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне.